الحوثيون يعلنون استهداف قاعدة جوية سعودية بطائرات مسيّرة

أعلنت جماعة “الحوثي”، الثلاثاء، شن هجوم واسع بالطائرات المسيّرة على “قاعدة الملك خالد الجوية”، في مدينة خميس مشيط جنوبي السعودية.

وقال المتحدث باسم قوات الحوثي، العميد يحيى سريع، في بيان نشره عبر صفحته على “فيسبوك”، إن الهجوم الجوي جرى بعدد من طائرات “قاصف K2”.

وأشار إلى أن الهجوم استهدف رادارات ومواقع عسكرية في القاعدة الجوية.

ووفق “سريع” فإن الهجوم يأتي ردًا على غارات شنتها مقاتلات التحالف العربي بقيادة السعودية، خلال الساعات الـ24 الماضية، وبلغت 23 غارة جوية.

ولم يصدر عن التحالف العربي تعليق فوري حول ما أورده المتحدث الحوثي.

ووفق تقارير حوثية، فإن أنظمة الرادار لا تستطيع التقاط ورصد طائرة قاصف K2، كما أنها تنفجر على ارتفاع 10 إلى 20 مترًا، وتحمل كميات كبيرة من المتفجرات التي من شأنها مضاعفة القوة التدميرية التي يخلفها القصف. (الأناضول)