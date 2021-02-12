الحوثيون يعلنون استهداف مطار أبها السعودي وقاعدة الملك خالد بطائرات مسيرة

لم يرد تأكيد من السعودية لهذه الهجمات.

أعلن العميد يحيى سريع المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة لجماعة "أنصار الله" الحوثية، استهداف مواقع عسكرية في مطار أبها وقاعدة الملك خالد الجوية في السعودية بـ3 طائرات مسيرة.

وكتب سريع على "تويتر": "تمكن سلاح الجو المسير بفضل الله من استهداف مواقع عسكرية حساسة في مطار أبها الدولي وقاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط، بثلاث طائرات مسيرة نوع (قاصف 2K )، وكانت الإصابة دقيقة".

وأضاف: "توزعت عمليات الاستهداف خلال ساعات متفرقة من يومنا هذا الجمعة، ويأتي هذا الاستهداف في إطار الرد على تصعيد العدوان وحصاره الشامل على بلدنا".

من جهته، أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن عن اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها جماعة "أنصار الله" الحوثية باتجاه المملكة، وذلك بعد ساعات على اعتراض صاروخ بالستي.

وأفادت وسائل إعلام سعودية الخميس، بأن "قوات التحالف اعترضت ودمرت صاروخا بالستيا أطلقه الحوثيون باتجاه منطقة خميس مشيط في المملكة".

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