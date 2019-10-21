الحوثيون يعلنون اسر سودانيين ويخسرون المزيد من الاراضي

قالت مليشيات الحوثيين المدعومة من نظام طهران إنها أسرت جنودا من القوات السودانية العاملة في إطار التحالف بمحافظة حجة اليمنية. في الوقت الذي خسرت المزيد من الاراضي نتيجة التفاف القوات الشرعية

اسر سودانيين

وذكر ‏رئيس لجنة شؤون الأسرى التابعة للجماعة عضو وفدها المفاوض، عبد القادر المرتضى، في تغريدة على حسابه في "تويتر"، أن أفراد "مجموعة من الجنود السودانيين وقعوا أسرى بيد مقاتلي الجماعة، الأسبوع الماضي، في جبهة حيران، شمال غربي حجة"​​​.

ولم يذكر المرتضى تفاصيل إضافية عن العملية ولا عن عدد الجنود الأسرى.

ودارت الأسبوع الماضي، معارك عنيفة بين الجيش اليمني وجماعة "أنصار الله"، في جبهات حيران وحرض وعبس ومستبأ شمال غربي حجة، إثر هجمات مكثفة شنتها "أنصار الله" على مدى ستة أيام، بهدف استعادة مناطق وقرى خسرتها مؤخرا.

التفاف قوات الشرعية

وقد أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، اليوم الاثنين، استعادة مواقع من جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، في محافظة صعدة الحدودية مع السعودية، بعد ساعات من سقوطها بيد الجماعة.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبث من الرياض، عن قائد محور مران في الجيش اليمني قائد ألوية العروبة، اللواء عبد الكريم السدعي، قوله: "الحوثيون حاولوا الالتفات والتسلل عن طريق محورين من جبل تويلق في ميمنة جبهة الملاحيظ شمالا، وجبل القمامة في الميسرة جنوبا، وقاموا بتعطيل كافة أجهزة الاتصالات والتشويش عليها".

وأضاف أن "القوات مسنودة بطيران ومدفعية التحالف، أحبطت محاولة الحوثيين، وكبدتهم خسائر فادحة في الأرواح والعتاد"​​​.

وأكد "تقدم القوات وسيطرتها على تبة البروكية على مشارف مركز مديرية الظاهر (جنوب غربي صعدة)".