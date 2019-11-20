الحوثيون يعلنون الإفراج عن سفينتين كوريتين تم احتجازهما في البحر الأحمر

أعلنت جماعة الحوثي بعد منتصف ليل الثلاثاء/الأربعاء، الإفراج عن سفينتين كوريتين احتجزتهما، الأحد الماضي جنوبي البحر الأحمر.

وقال حسين العزي، نائب مسؤول الخارجية في جماعة الحوثي، في سلسلة تغريدات نشرها على حسابه بموقع “تويتر”، إنه تم الأمر بالإفراج عن السفينتين الكوريتين “في إطار التفاهمات الودية بين صنعاء وسول وبعد التحقق من مدنية السفن واعتذار الطاقم والوقوف أيضا على حقيقة الأسباب التي وقفت وراء هذه المخالفة”.

وأضاف : “تبين من واقع التحقيق أن الحادثة تعود إلى اضطرار السفن للهروب إلى مياهنا الإقليمية تحت ضغط الرياح وهيجان (هياج) البحر”.

واعتبر العزي الإفراج عن السفن “انتصاراً لمدنيتنا وأخلاقنا اليمنية من خلال تقديرنا لمدنية السفن وتفهمنا لظرف طاقمها”.

يذكر أن الحوثيين أعلنوا احتجاز ثلاث سفن، الأحد الماضي، أحدها سعودية على بعد 3 أميال من جزيرة عقبان اليمنية.

ولفت الحوثيون إلى أن سبب الاحتجاز “هو دخول تلك السفن المياه الإقليمية اليمنية بدون إشعار مسبق”، في حين اتهمت قيادة التحالف العربي الحوثيين بـ”اختطاف” تلك السفن ، معتبرين أن ذلك يشكل “تهديداً لأمن الملاحة الدولية”. (د ب أ)