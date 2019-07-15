الحوثيون يعلنون البدء بعملية واسعة جنوب السعودية

اعلنت جماعة الحوثيين المتمردة المدعومة من ايران انها نفذت هجوما واسعا على قاعدة الملك خالد الجوية ومواقع عسكرية أخرى جنوب السعودية

وكثف الحوثيون، الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء ومناطق واسعة أخرى في البلاد، منذ الشهرين الماضيين هجماتهم على "المواقع الحساسة" داخل المملكة، ردا على ما يصفونه بـ "عدوان" التحالف العربي، الذي سبق أن حملته الأمم المتحدة المسؤولية عن مقتل وإصابة عشرات آلاف المدنيين في اليمن جراء عملياته.

وتوعد المتحدث باسم قوات الحوثيين، العميد يحيى سريع ، متوعدة بتوسيع نطاق عملياتها بشكل لا تتوقعه المملكة.

وقال في بيان: "الطيران المسير ينفذ عمليات واسعة باتجاه قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط بعسير، بعدد من طائرات قاصف 2k، استهدفت مخازن أسلحة تذخير الطائرات الحربية ومواقع عسكرية أخرى".

وأضاف سريع أن "الإصابة كانت دقيقة... وأدت إلى حريق كبير في مخازن الأسلحة وتسببت بحالة كبيرة من الإرباك والهلع".

وتابع في البيان أن "هذا الاستهداف يأتي ردا على جرائم العدوان وغاراته المتواصلة بحق الشعب اليمني العظيم... وآخرها 20 غارة جوية خلال الـ 24 ساعة الماضية. وعملياتنا مستمرة وستتوسع دائرة الاستهداف... بالشكل الذي لا يتوقعه النظام السعودي طالما استمر في عدوانه وحصاره وبغيه".