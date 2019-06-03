الحوثيون يعلنون الهجوم على عرض عسكري للتحالف في عدن

افادت مليشيات الحوثي اليمنية الموالية لايران انها استهدفت عرضا عسكريا لقوات التحالف العربي في محافظة عدن جنوبي البلاد بواسطة طائرة مسيرة في الوقت الذي اعلنت السعودية أن الدفاعات الجوية أسقطت طائرة مسيرة غربي عدن.

ووفق قناة المسيرة الناطقة باسم الحوثيين فأن "هجوم نفذ بواسطة طائرة قاصف 2K، واستهدف عرضا عسكريا في معسكر رأس عباس غربي عدن"، مؤكدا "نجاحه".

ويرى خبراء أن الحوثيين وجدوا في الطائرات المسيرة بديلا فعالا عن الصواريخ الباليستية، ونشرت وسائل الإعلام الغربية في الآونة الأخيرة تقارير تتحدث فيها عن "خطورة طائرات الحوثيين المسيرة".