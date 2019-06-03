الحوثيون يعلنون الهجوم على عرض عسكري للتحالف في عدن

منشور 03 حزيران / يونيو 2019 - 03:19
حوثيين وجدوا في الطائرات المسيرة بديلا فعالا عن الصواريخ الباليستية
حوثيين وجدوا في الطائرات المسيرة بديلا فعالا عن الصواريخ الباليستية

افادت مليشيات الحوثي اليمنية الموالية لايران انها استهدفت عرضا عسكريا لقوات التحالف العربي في محافظة عدن جنوبي البلاد بواسطة طائرة مسيرة في الوقت الذي اعلنت السعودية أن الدفاعات الجوية أسقطت طائرة مسيرة غربي عدن.

ووفق قناة المسيرة الناطقة باسم الحوثيين فأن "هجوم نفذ بواسطة طائرة قاصف 2K، واستهدف عرضا عسكريا في معسكر رأس عباس غربي عدن"، مؤكدا "نجاحه".

ويرى خبراء أن الحوثيين وجدوا في الطائرات المسيرة بديلا فعالا عن الصواريخ الباليستية، ونشرت وسائل الإعلام الغربية في الآونة الأخيرة تقارير تتحدث فيها عن "خطورة طائرات الحوثيين المسيرة".


© 2000 - 2019 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن