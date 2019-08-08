الحوثيون يعلنون تنفيذ عمليتين بطائرات مسيرة في مطار أبها السعودي

اعلن المتمردون الحوثيون في اليمن انهم نفذوا مساء الخميس، عمليتين بطائرات مسيرة في مطار ابها جنوبي السعودية، فيما اعلن التحالف الذي تقوده الرياض في اليمن انه تمكن من اسقاط طائرة مسيرة اطلقها الحوثيون باتجاه جازان جنوبي المملكة.

ونقلت قناة تلفزيون المسيرة التابعة للحوثيين عن متحدث عسكري اعلانه عن العمليتين في مطار ابها.

من جانبه، قال العقيد تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن أن قوات التحالف تمكنت مساء الخميس، من "اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار (مسيّرة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من محافظة (عمران) باتجاه جازان".

واعتبر المالكي أن "استمرار محاولات المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران إطلاق الطائرات بدون طيار يعبر عن إفلاس المليشيا الإرهابية ونهجها اللاأخلاقي باستخدامها في الأعمال العدائية والإرهابية ومحاولات استهدافها للمدنيين، ويعكس وضع المليشيا الإرهابية على الأرض وخسائر مقاتليها المغرر بهم".

