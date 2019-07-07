الحوثيون يعلنون عن أسلحة جديدة.. ويتوعدون السعودية

أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية، اليوم الأحد، إزاحة الستار عن صواريخ باليستية وطائرات مسيرة جديدة، ستدخل في خط المواجهة مع قوات التحالف الذي تقوده السعودية.

وذكرت وكالة أنباء (سبأ)، التابعة للحوثيين، أن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى، افتتح معرض الرئيس صالح الصماد (رئيس سابق للمجلس قتل بغارة للتحالف) للصناعات العسكرية اليمنية الذي يحتوي على نماذج للصواريخ الباليستية والمجنحة والطائرات المسيرة الجديدة.

وكشفت الوكالة أنه تم إزاحة الستار عن الأسلحة اليمنية الجديدة التي تتضمن “صاروخ قدس 1 المجنح، وطائرة صماد 3 المسيرة، وطائرة صماد 1 المسيرة الاستطلاعية، وطائرة قاصف 2k المسيرة”.

وحسب الوكالة، استمع المشاط من وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان العامة والمتحدث الرسمي للقوات المسلحة (في جماعة الحوثي)، إلى شرح حول الخصائص التكتيكية والقتالية للطائرات المسيرة الجديدة وصاروخ قدس 1 ومراحل تصنيعها.

وتحدثت الوكالة عن أن هذه الأسلحة الجديدة، إضافة نوعية ستعزز من القدرات العسكرية اليمنية وستغير مسار ومجريات المعركة مع العدوان (قوات التحالف العربي) باعتبارها أسلحة ردع فاعلة ومهمة.

ونقلت عن المشاط قوله إن”المرحلة القادمة ستكون مليئة بالمفاجآت، وأن الأسلحة الجديدة ستحدث فارقا في موازين القوى مع العدوان، وستتغير معها كل المعطيات لصالح قواتنا باعتبار هذه الأسلحة الجديدة أسلحة ردع فاعل ومؤثر”.

من جانبه، قال وزير الدفاع الحوثي اللواء الركن محمد ناصر العاطفي، إن القوات المسلحة للجماعة وصلت إلى مرحلة متقدمة في مجالات الصناعات العسكرية التي تشهد كل يوم تطورا ونجاحا ملموسا بأياد وخبرات يمنية.

وأضاف أنه “تم اختبار هذه الأسلحة بعدة عمليات ناجحة، وأثبتت قدرتها ودقتها على إصابة أهدافها”.

وهدد العاطفي بأن القادم سيكون أعظم وأشد إيلاما على من وصفها بـ”قوى العدوان”، ما لم يجنحوا للسلام ويوقفوا عدوانهم وحصارهم على الشعب اليمني.