الحوثيون يعلنون عن إسقاط طائرة استطلاع إماراتية في الجوف

كشف الحوثيون عن اسقاط طائرة استطلاع دون طيار، تابعة لسلاح الجو الإماراتي في محافظة الجوف الحدودية مع السعودية، شمالي اليمن.

وبين المتحدث العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع إن الدفاعات الجوية التابعة للجماعة تمكنت من إسقاط طائرة استطلاع مقاتلة من نوع (MQ9) أمريكية الصنع، تابعة للإمارات في محافظة الجوف، شمال البلاد.

وأكد سريع عبر "تويتر" صباح اليوم، أنه تم إسقاط الطائرة فجر اليوم، بصاروخ محلي "أثناء قيامها بمهام عدائية في أجواء محافظة الجوف"، وفق قوله.

ولم تعلق الإمارات على هذه الأنباء بالتأكيد أو النفي، كما لم يعلق التحالف العربي بقيادة السعودية.

والاثنين الماضي، أعلن التحالف في بيان إصابة 16 مدنيا، منهم 3 في حالة حرجة، بشظايا طائرة مسيرة أُطلقت من مطار صنعاء الدولي نحو مطار الملك عبد الله في جازان، جنوب غربي السعودية.

واعتاد الحوثيون إطلاق صواريخ باليستية وطائرات مفخخة من دون طيار على مناطق سعودية وإماراتية، وأخرى يمنية، مقابل إعلانات متكررة من التحالف عن إحباط هذه الهجمات.