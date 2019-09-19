الحوثيون يعلنون مقتل جنود سعوديين جنوب المملكة

أعلنت جماعة “الحوثي” اليمنية، الخميس، مقتل وجرح عدد من الجنود السعوديين جراء استهدافهم جنوبي المملكة.

جاء ذلك بحسب ما أوردته قناة “المسيرة” التابعة للحوثيين، فيما لم يصدر تعليق فوري من الجانب السعودي حول الأمر.

وذكرت القناة أن عددا (لم تحدده) من الجنود السعوديين قتلوا وأصيبوا، الأربعاء، إثر قصف صاروخي ومدفعي استهدف معسكرا لهم في قطاع جيزان.

وأوضحت نقلا عن مصدر عسكري لم تسمه، أن “هؤلاء سقطوا إثر إطلاق صاروخي زلزال 1، وعدد من قذائف المدفعية”.

ولم تتطرق القناة إلى تفاصيل أخرى حول ذلك.

ويستهدف الحوثيون بين الحين والآخر، أهدافا سعودية عسكرية ومدنية بهجمات صاروخية وطائرات مسيرة، فيما يعلن التحالف العربي بقيادة السعودية التصدي لتلك الهجمات.

وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الموالية للحكومة، والحوثيين المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

وأدى القتال المشتعل باليمن في 30 جبهة، إلى مقتل 70 ألف شخص منذ بداية 2016، بحسب تقديرات أممية في 17 يونيو/ حزيران 2019.