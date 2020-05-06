الحوثيون يغلقون أحياء في صنعاء ضمن اجراءات مواجهة كورونا

حذرت منظمة الصحة العالمية، من تداعيات تفشي كورونا على نصف سكان اليمن، الذي يعاني هشاشة في القطاع الصحي جراء حرب مستمرة منذ أكثر من 5 سنوات.

أعلنت جماعة الحوثي في اليمن الأربعاء، إغلاق 10 أحياء بالعاصمة صنعاء مؤقتا، ضمن إجراءات احترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

جاء ذلك في بيان لمكتب الأوقاف والإرشاد بأمانة العاصمة التابعة للحوثيين، غداة إعلان تسجيل أول وفاة بكورونا في مناطق سيطرة الجماعة.

وقال البيان: “يتم الإبلاغ عن التجمعات السكنية التي ستغلق لمدة 24 ساعة اعتبارا من فجر الأربعاء عبر مكبرات المساجد”.

وشدد أن على أئمة المساجد في صنعاء “الالتزام بإبلاغ المواطنين بالإغلاق الاحترازي للأماكن المستهدفة بالحظر، والواقعة في 10 مديريات بأمانة العاصمة لمدة 24 ساعة”.

ودعا البيان، المواطنين إلى الالتزام الكامل بالإجراءات المتخذة، والبقاء في المنازل، وتجنب الخروج خلال فترة الحظر الوقائي المؤقت.

والثلاثاء، نقلت قناة “المسيرة” التابعة للجماعة، عن طه المتوكل، وزير الصحة في حكومتها غير المعترف بها دوليا، إعلان وفاة أول مصاب بالوباء في صنعاء، لمهاجر صومالي الجنسية.

جاء ذلك بالتزامن مع إعلان اللجنة العليا لمواجهة كورونا (تابعة لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي)، تسجيل وفاة و8 إصابات، ما يرفع الإجمالي إلى 22، بينها 4 وفيات.

والسبت، حذرت منظمة الصحة العالمية، من تداعيات تفشي كورونا على نصف سكان اليمن، الذي يعاني هشاشة في القطاع الصحي جراء حرب مستمرة منذ أكثر من 5 سنوات.

