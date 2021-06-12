الحوثيون يقترحون صفقة تبادل "واسعة" تشمل شقيق الرئيس هادي

لم يصدر على الفور تعليق من قبل الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا حول العرض الذي اقترحه المتمردون الحوثيون.

أعلنت جماعة الحوثي، السبت، استعدادها تنفيذ صفقة تبادل أسرى محلية واسعة مع الحكومة اليمنية، بعيدا عند الوساطة الأممية.

جاء ذلك في بيان لرئيس لجنة شؤون الأسرى في الجماعة، عبد القادر المرتضى، نشرته وكالة الأنباء "سبأ" التابعة للحوثيين.

وقال المرتضى: "نحن على استعداد للدخول في صفقة تبادل محلية واسعة (بوساطة محلية) تشمل عددا من القيادات، في ظل غياب الدور الأممي حاليا في ملف الأسرى".

وأضاف أن "الصفقة تشمل محمود الصبيحي (وزير الدفاع السابق)، وناصر منصور هادي (شقيق الرئيس عبد ربه منصور)، وغيرهما من القيادات، إذا كان لدى مرتزقة العدوان (يقصد الحكومة) صلاحية في إتمام مثل هكذا صفقة".

ولم يصدر على الفور تعليق من قبل الحكومة حول الأمر.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تبادلت الحكومة اليمنية والحوثيون على مدى يومين، 1056 أسيرا من الجانبين، يشملهم 15 سعوديا و4 سودانيين، في أكبر صفقة تبادل أسرى منذ بدء الحرب.

وفي مشاورات عقدت بالسويد في 2018، قدم الطرفان كشوفات أكثر من 15 ألف أسير ومعتقل ومختطف.

وحاليا، لا يوجد إحصاء دقيق بعدد أسرى الطرفين، لا سيما أن آخرين وقعوا في الأسر بعد هذا التاريخ.

ومنذ نحو 7 سنوات، يشهد اليمن حربا، أودت بحياة 233 ألفا، وبات 80 بالمئة من السكان، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون على المساعدات للبقاء أحياء، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة.

ويزيد من تعقيدات النزاع أن له امتدادات إقليمية، فمنذ مارس/آذار 2015 ينفذ تحالف عربي بقيادة الجارة السعودية، عمليات عسكرية دعما للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران، والمسيطرين على عدة محافظات، بينها العاصمة صنعاء.