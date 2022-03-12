الحوثيون يقرون زيادة جديدة على أسعار الوقود باليمن

فرض الحوثيون زيادة جديدة على أسعار الوقود في مناطق سيطرتهم.

وأفادت وسائل الإعلام إن قادة الحوثيين فرضوا تسعيرة جديدة للوقود بعموم مدن سيطرتهم بنحو 16000 ألف ريال لصفيحة البنزين الواحدة سعة 20 لترا وبدا تنفيذ القرار يوم الجمعة.

وكانت شركة النفط الواقعة تحت سيطرة الحوثيين في صنعاء قد رفعت السعر قبل أيام من 11200 الى 13500 للبنزين، بالتزامن مع وصول كميات من المشتقات إلى ميناء الحديدة.

وتشهد صنعاء أزمة خانقة في الوقود التي لا تزال مستمرة منذ فترة في كافة المدن تحت سيطرة الحوثيين، وقادت هذه الأزمة إلى توقف شبه كلي للحياة العامة وانعدام في الخدمات الأساسية.