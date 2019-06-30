الحوثيون يقصفون مطار أبها ويهاجمون مطار جازان

ذكر تلفزيون المسيرة التابع لجماعة الحوثي في اليمن نقلا عن متحدث عسكري أن الجماعة المتحالفة مع إيران هاجمت مواقع عسكرية وحظائر طائرات بمطار جازان السعودي.

واستهدف الهجوم، وفق المصدر الحوثي، “مرابض الطائرات الحربية بمطار جازان وأهدافا عسكرية أخرى (لم يحددها)”، رغم تأكيد السلطات السعودية على أن المطار منشأة مدنية.

كما أعلن المتحدث الحوثي أن “العملية على المطار أصابت أهدافها بدقة وأدت إلى تعطل في حركة الملاحة الجوية”.