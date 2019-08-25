الحوثيون يقصفون مطار جازان السعودي بعشرة صواريخ باليستية

اعلن الحوثيون في اليمن الأحد إنهم اطلقوا عشرة صواريخ باليستية من نوع بدر1 على مطار جازان بالمملكة العربية السعودية.

وقال متحدث عسكري باسم الحوثيين أن الهجوم أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

ووصف المتحدث باسم الحركة المتحالفة مع إيران الهجوم بأنه "أكبر عملية للقوة الصاروخية بالأسلحة الباليستية المتوسطة منذ بدء العدوان".

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن متحدث باسم التحالف العسكري قوله إن التحالف بقيادة السعودية الذي يقاتل الحوثيين اعترض ودمر ستة صواريخ باليستية أطلقت صوب المملكة.

