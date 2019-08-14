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الحوثيون يكشفون سبب زيارة وفدهم لطهران ولقاء خامنئي

منشور 14 آب / أغسطس 2019 - 08:45
القيادي في جماعة "أنصار الله" (الحوثيون)، محمد علي الحوثي
القيادي في جماعة "أنصار الله" (الحوثيون)، محمد علي الحوثي

كشف القيادي في جماعة "أنصار الله" (الحوثيون)، محمد علي الحوثي، عن هدف زيارة وفد من الجماعة، يوم أمس الثلاثاء، العاصمة الإيرانية طهران

وكتب الحوثي الذي يشغل منصب رئيس اللجنة الثورية العليا في "أنصار الله"، في تغريدة على "تويتر": "دعوة الوفد إلى إيران لبحث ما تم الاتفاق عليه مع الإمارات؟".

منهيا تغريدته بإشارة استفهام "؟"

وكان مرشد الثورة الإسلامية الإيرانية، علي خامنئي، استقبل يوم أمس في طهران الوفد الحوثي المفاوض برئاسة محمد عبد السلام.

وخلال اللقاء سلم عبد السلام، لخامنئي رسالة من زعيم جماعة "أنصار الله" عبد الملك الحوثي.

وأكد خامنئي خلال اللقاء على ضرورة أن يكون اليمن دولة واحدة، ويجب أن يبقى كذلك، والوقوف إلى جانبه ضد محاولة التقسيم، وضرورة الحوار (اليمني-اليمني) بدون تدخل من أحد

 

كلمات دالة:الحوثيأنصار اللهاليمنايرانخامنئي

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