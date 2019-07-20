الحوثيون يمنعون اليمنين من اداء فريضة الحج

اتهمت الحكومة اليمنية مليشيا الحوثي بمنع المواطنين في مناطق سيطرتهم من السفر لأداء فريضة الحج، عبر ما وصفته بـ"إجراءات قمعية" فرضتها الجماعة مؤخراً.

وقال وزير حقوق الإنسان محمد عسكر، السبت، في تغريدة على تويتر، إن الحوثيين "لم يكتفوا بمصادرة دنيا اليمنيين، بل يسعون إلى مصادرة الدين أيضاً".

وأضاف: إن "الحوثيين يمنعون المواطنين في مناطق سيطرتهم من أداء فريضة الحج، ويصادرون جوازات سفرهم وهوياتهم".

ودعا عسكر المنظمات الحقوقية كافة إلى إدانة هذا السلوك الذي وصفه بالشائن، وقال إنه يتنافى مع حق الإنسان في ممارسة الشعائر الدينية.

ومؤخراً أصدر مشرف الحوثيين في قيادة السيطرة بصنعاء تعميماً يقضي بمصادرة الجوازات الصادرة من مناطق الحكومة الشرعية.

وقضى التعميم بأن تقوم النقاط الأمنية بضبط جوازات المسافرين الصادرة من المحافظات التي تسيطر عليها الشرعية، وموافاتها بالمضبوطات، وذلك بالتزامن مع بدء تفويج الحجاج اليمنيين إلى مكة المكرمة.

وجاء التعميم بعد آخر مماثل أصدره الحوثيون، يقضي بمنع تداول العملة الجديدة فئة 200، و500، و1000 ريال.

ووجهت وزارة التجارة والصناعة التي يسيطر عليها الحوثيون بصنعاء، مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة والمحافظات الأخرى، إلى منع تداول فئات العملة الجديدة التي أصدرتها الحكومة الشرعية مؤخراً، وحذرت من تداولها.

وتوعدت المليشيا المدعومة من إيران بإتلاف أي مبالغ من العملة الجديدة إذا تم ضبطها لدى التجار، وذلك بعد أنباء عن مصادرتها مبالغ كبيرة منها الأسبوع الماضي، لدى شركات صرافة في مدينة ذمار جنوبي العاصمة صنعاء.