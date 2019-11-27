الحوثيون ينفون إطلاق التحالف العربي سراح 200 من أسراهم

نفت جماعة الحوثي، في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، إطلاق التحالف العربي سراح 200 من أسرى الجماعة.

جاء ذلك في تصريح لعبدالقادر المرتضى، مسؤول ملف الأسرى بجماعة الحوثي، نقله الموقع الإلكتروني لقناة “المسيرة” الفضائية الناطقة باسم الجماعة.

وقال المصدر إن “رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى، نفى مزاعم إعلام قوى العدوان (التحالف) عن إطلاق 200 من أسرى الجيش واللجان الشعبية”.

وأضاف: “نؤكد أنه لم يتم شيء من هذا حتى الآن، وسوف نوضح كل شيء في حينه إن شاء الله”.

وكان التحالف العربي أعلن الثلاثاء، “إطلاق سراح 200 شخص من أسرى المليشيا الحوثية”، إضافة إلى تسيير رحلات جوية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية؛ لنقل المرضى من صنعاء.

وقبل هذا النفي، رحب القيادي بالجماعة محمد علي الحوثي، عبر حسابه على تويتر، بالخطوة التي أعلنها التحالف، ودعا أنصاره إلى “ترتيب استقبال جماهيري” للمفرج عنهم لدى وصولهم اليمن.

وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات التابعة للحكومة ومسلحي الحوثيين، والمسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

ويزيد من تعقيدات النزاع اليمني أن له امتدادات إقليمية، فمنذ عام 2015 ينفذ تحالف عربي، بقيادة الجارة السعودية، عمليات عسكرية في اليمن، دعما للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين، المدعومين من إيران، والمسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء. (الأناضول)