الحوثيون يهاجمون مطار أبها من جديد

أعلنت جماعة أنصار الله "الحوثيين"، فجر الاثنين، تنفيذ هجوم جوي جديد على مطار أبها في قطاع عسير جنوب غربي السعودية.

وقالت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله"، إن سلاح الجو المسير نفذ هجوم بطائرة قاصف 2 كي على مطار أبها في عسير.

وادعت قناة المسيرة التابعة للحوثيين، أن العمل توقف في مطار أبها نتيجة الهجوم.

ويعد هذا الهجوم الرابع للحوثيين على مطار أبها خلال أقل من أسبوع، حيث أعلنت الجماعة الأربعاء، استهدافه بصاروخ كروز مجنح، تبعه هجوم جوي، الجمعة، بعدد من طائرات قاصف 2كي المفخخة، كما تعرض المطار ذاته، السبت، إلى هجوم بطائرات من النوع ذاته، استهدف محطة الوقود فيه، بالتزامن مع هجوم مشابه على غرف تحكم وسيطرة في مطار جيزان، حسب الحوثيين.