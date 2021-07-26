الحوثيون يهددون آخر معاقل الحكومة في مأرب

اعلنت القوات الحكومية اليمنية انها دفعت بالمزيد من عدتها وعتادها وعناصرها الى اطراف مديرية بيحان في شبوة (وسط) لمواجهة حشودات الجماعة الحوثية المتمردة المدعومة من ايران الذين حققوا تقدما وسيطروا على مديريتي ناطع ونعمان في البيضاء.

منطقة نفطية في اليمن

وتعتبر المنطقة المشار اليها اغنى مناطق اليمن النفطية والسيطرة عليها تعني تقوية الموقف التفاوضي للحوثيين كما يشكل تقدمهم في منطقة بيحان الواقعة على حدود آخر معقل للحكومة في مأرب، تهديدا كبيرا للحكومة

غارات جوية لطيران التحالف على مأرب والجوف وتسجيل 232 خرقا لاتفاق التهدئة في الحديدة https://t.co/dBVb2OTKv8 #شهارة_نت — شهارة نت (@shaharahnet) July 26, 2021

ونقلت وكالة الانباء الفرنسية عن وكيل محافظة البيضاء احمد الحميقاني "نؤكد سيطرت الميليشيات الحوثية على مديريتي ناطع ونعمان وبدء تقدمهم نحو بيحان في شبوة. واجهت المديريتان خذلانا من وزارة الدفاع التابعة للحكومة الشرعية ومن التحالف العربي لانهما سقطتا بدون مواجهة عسكرية كبيرة".

وأضاف "هناك حالة نزوح كبيرة. 80 شخصا من سكان ناطع ونعمان وزاهر فروا من بيوتهم".

وتابع "نحن في البيضاء نواجه كارثة انسانية وندعو المنظمات إلى التدخل العاجل للمساعدة في خفض المعاناة الانسانية".

انسحاب القوات الحكومية

وسيطر المتمردون الحوثيون مساء السبت على مديرية ناطع في محافظة البيضاء بدون مواجهة بعد انسحاب القوات الحكومية منها بحسب مصدر عسكري حكومي طلب عدم كشف اسمه.

وتشهد البيضاء منذ ثلاثة اسابيع معارك بين الطرفين حقق فيها الحوثيون تقدما في معظم الجبهات.

الجيش اليمني يحرر مواقع في مأرب والبيضاء من سيطرة الحوثيين https://t.co/SI0zNE6kTN — الأهرام AlAhram (@AlAhram) July 26, 2021

وأسفر النزاع في اليمن عن مقتل عشرات آلاف الأشخاص، بينهم العديد من المدنيين، وفق منظمات إنسانية عدة.

وما زال نحو 3,3 ملايين شخص نازحين بينما يحتاج 24,1 مليون شخص أي أكثر من ثلثي السكان، إلى المساعدة، وفق الأمم المتحدة التي أكدت مرارا أن اليمن يشهد أسوأ أزمة إنسانية في العالم حاليا.