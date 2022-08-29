الحوثيون يهددون بتوجيه ضربات "قاسية ومؤلمة" لإسرائيل

هدد المتمردون الحوثيون في اليمن الاثنين، بتوجيه "ضربات قاسية ومؤلمة" لإسرائيل ردا على أي "عدوان" محتمل قد تشنه ضدهم.

وقال العميد يحيى سريع، المتحدث العسكري باسم الحوثيين المدعومين من إيران، إن "القوات المسلحة اليمنية تحذر العدو الإسرائيلي من مغبة ارتكاب أية حماقة كون الإقدام عليها لن يقابل بالصمت بل بالرد المناسب".

واكد سريع أن "القوات المسلحة جاهزة لأية خيارات تحددها القيادة في أي لحظة"، داعيا "العدو الإسرائيلي لأن يأخذ هذا التحذير بمحمل الجد".

وقال أن "اليمن بقيادته وشعبه وقواته المسلحة لن يتردد في تسديد الضربات القاسية والمؤلمة ردا على أي عدوان محتمل ضد بلادنا".

ويأتي هذا التحذير عقب انباء عن شن اسرائيل ضربات ضد اهداف في اليمن، وبعد ايام من كشف رئيس اركان الجيش الاسرائيلي أفيف كوخافي عن ان الدولة العبرية هاجمت دولة ثالثة تزامنا مع عدوانها الاخير على قطاع غزة.

في افتتاحية صحيفة 26 سبتمبر اليوم

القوات المسلحة تحذر العدو الإسرائيلي من مغبة ارتكاب أية حماقة كون الإقدام عليها لن يقابل بالصمت بل بالرد المناسب والقوات المسلحة جاهزة لأية خيارات تحددها القيادة في أي لحظة.https://t.co/yeA6TbvPTd pic.twitter.com/XcYW7Z5wbZ — العميد يحيى سريع (@army21ye) August 29, 2022

لكن عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي، نفى تلك المعلومات قائلا ان "ما نقلته مصادر إسرائيلية بأن قوات الاحتلال استهدفت خلال معركة "وحدة الساحات" موقعا في اليمن، لا أساس له".

واكد الحوثي ان ما يتردد لا يعدو كونه "تسريبات إعلامية غير صحيحة، إسرائيل لم تضرب في اليمن ولم تتحرك هنا".

ضربة في عمق اليمن

وكانت صحيفة جيروزاليم بوست قالت الاسبوع الماضي إن الحديث يدور عن هجوم جوي بالأساس ضد موقع قرب صنعاء، يتم فيه تصنيع وتطوير صواريخ من قبل وحدة 340 التابعة لفيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني.

واضافت انه قتل في ذاك الهجوم على الأقل 6 خبراء إيرانيين ولبنانيين من نشطاء حزب الله، إلى جانب عدد آخر من الحوثيين الذين كانوا يعملون على تأمين المكان.

وزعم التقرير ان شخصية من الجناح العسكري للجهاد الاسلامي قامت بتصنيع صورايخ بدر وصورايخ اخرى مماثلة بعد الحصول على خبرات من تلك الوحدة.

ومن جانبها ايضا، قالت قناة ”i24news“ العبرية ان إسرائيل تتوقع إطلاق صواريخ من اليمن في حالة دخولها حربًا مع حزب الله اللبناني، وذلك في إشارة إلى إمكانية مشاركة ميليشيات الحوثيين اليمنية الحزب بمواجهته العسكرية المقبلة مع الجيش الإسرائيلي.

واضافت استنادا الى مصادر عسكرية إن ”الخطر الحقيقي الذي تواجهه إسرائيل يكمن في اليمن“، مشيرة إلى أن ”إمكانية استهداف إسرائيل من قبل ميليشيات الحوثيين باتت أمرًا واقعيًا“.

وقالت المصادر ”من المرجح أن يتم التنسيق بين ميليشيات الحوثيين وحزب الله لاستهداف إسرائيل“، مضيفةً: ”من غير المستبعد إمكانية حصول مواجهة عسكرية بين حزب الله وإسرائيل خلال الفترة المقبلة“.