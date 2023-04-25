الحوثيون يهددون بقصف الموانىء والمطارات السعودية

البوابة - هددت جماعة أنصار الله الحوثيين اليمنية، بقصف الموانىء والمطارات وآبار ومصافي النفط في المملكة العربية السعودية، في حال فشل المفاوضات الجارية بين الجماعة والرياض.

وأكد محمد الفرح، عضو المكتب السياسي لجماعة "أنصار الله"، أنه في حال فشل المفاوضات مع السعودية التي تقود التحالف العربي، فإن الإستهداف لن يقتصر على على آبار ومصافي النفط والتحلية.

وقال الفرح في تغريدة عبر تويتر: "يتوقع البعض أن الاستهداف سيقتصر على آبار ومصافي النفط والتحلية، في حال فشل المفاوضات مع النظام السعودي..طبعاً النفط شيء مفروغ منه ولا جدال في ذلك، لكن التوقعات تشير إلى أن الملاحة ستتوقف تماماً ونبقى جميعاً بدون موانئ ومطارات"

وشدد الفرح، على ضرورة أن يراعي السعودي مصالحه قبل مصالح الأمريكي -حسب قوله-.

وكانت جماعة أنصار الله، قد وصفت يوم الجمعة الماضي، النقاشات مع الوفد السعودي، الذي زار العاصمة صنعاء، بالإيجابية والجدية، مؤكدة التقدم في بعض القضايا.

ويتوقع استئناف المفاوضات بين الجماعة والرياض، بعد الزيارة التي قام بها وفد سعودي برئاسة سفير المملكة لدى اليمن محمد آل جابر، إلى صنعاء، ولقائه قيادات الجماعة، في زيارة استمرت لمدة 6 ايام.

وبحث الوفد السعودي خلال الزيارة، التي تمت بحضور وفد عُماني، الملف الإنساني وإيقاف إطلاق النار في اليمن وبدء عملية سياسية يمنية شاملة.

وقال مصدر دبلوماسي يمني، إنه في ظل وجود نقاط خلافية بين الجانبين لم تحسم بعد، فإنه تم الاتفاق على تحديد موعد لجولة أخرى من المفاوضات عقب عيد الفطر المبارك