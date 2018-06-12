الحوثي: الحديدة عروستنا ومن منا أشد غيرة للانتقام ممن يدنسها
رئيس اللجنة الثورية العليا في اليمن محمد علي الحوثي
رحب رئيس اللجنة الثورية العليا في اليمن محمد علي الحوثي، بالدعوات الى إيقاف التصعيد بجبهة الساحل.
وقال الحوثي في تغريدة لهُ على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" : "اي تصعيد او تهديد لميناء الحديدة تتحمل مسؤوليته الكاملة الولايات المتحدة الامريكية ولانعد اي مغامرة من هذا القبيل الا بالفشل والهزيمة باذن الله"
وأضاف: "كمانرحب بالدعوات المتكررةبشأن إيقاف التصعيد بجبهةالساحل، بل نرحب بإيقاف العدوان الأمريكي السعودي وحلفائه في كل الجبهات"، موضحا: "ولكن إذا استمروا بالتصعيد فرجال اليمن يعرفون كيف يواجهونهم ويلقنوهم الدروس وأي تصعيد لا يخفينا كيفما كان. وللتذكير خطتهم العسكرية لاجتياح اليمن كانت لأسبوع وفشلت"
وقال: "الحديدة عروس البحر الأحمر واليمنيون أشد حرصا في الدفاع عن عروستهم وأشد غيرة للانتقام ممن يريد تدنيسها فلا قلق".
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