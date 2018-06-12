الحوثي: الحديدة عروستنا ومن منا أشد غيرة للانتقام ممن يدنسها

وقال الحوثي في تغريدة لهُ على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" : "اي تصعيد او تهديد لميناء الحديدة تتحمل مسؤوليته الكاملة الولايات المتحدة الامريكية ولانعد اي مغامرة من هذا القبيل الا بالفشل والهزيمة باذن الله"

وأضاف: "كمانرحب بالدعوات المتكررةبشأن إيقاف التصعيد بجبهةالساحل، بل نرحب بإيقاف العدوان الأمريكي السعودي وحلفائه في كل الجبهات"، موضحا: "ولكن إذا استمروا بالتصعيد فرجال اليمن يعرفون كيف يواجهونهم ويلقنوهم الدروس وأي تصعيد لا يخفينا كيفما كان. وللتذكير خطتهم العسكرية لاجتياح اليمن كانت لأسبوع وفشلت"

وقال: ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌"‏الحديدة عروس البحر الأحمر واليمنيون أشد حرصا في الدفاع عن عروستهم وأشد غيرة للانتقام ممن يريد تدنيسها فلا قلق".