الحوثي: العقوبات الاميركية تعرقل السلام في اليمن

اعتبرت مليشيا الحوثي العقوبات الاميركية على قياداتها تعرقل عملية السلام في اليمن ووصفتها بـ محاولة لمفاقمة الأزمة الإنسانية في اليمن.

عقوبات على مليشيا الحوثي

وقال اتهم الناطق باسم مليشيات الحوثي المدعومة من نظام ايران محمد عبد السلام، اليوم الأربعاء، "أكثرت واشنطن من التصريحات عن السلام ثم ذهبت إلى ما تدعيه فرض عقوبات".

وأضاف عبد السلام قائلا: "هي إذن تدين نفسها بنفسها بأنها ليست في وارد وقف العدوان وفك الحصار عن اليمن وأنها وراء إطالة أمد الحرب ومفاقمة الأزمة الإنسانية".

ميليشيا الحوثي ترفض العقوبات الأميركية وتقول إن الحرب ستستمر لمدة طويلة #العربية_عاجل https://t.co/a1vIGVFnOW — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) March 3, 2021

السعدي والحمزي تحت سيف العقوبات

وأمس الثلاثاء، أعلنت الخزانة الأمريكية، فرض عقوبات على القائدين العسكريين في جماعة "أنصار الله"؛ منصور السعدي وأحمد علي الحمزي.

وقالت الخزانة الأمريكية، في بيان، إن "منصور السعدي الذي يشغل منصب رئيس أركان القوات البحرية للحوثيين، هو العقل المدبر لهجمات مميتة ضد الملاحة الدولية في البحر الأحمر، وتلقى تدريبات مكثفة في إيران، كما ساعد في تهريب الأسلحة الإيرانية إلى اليمن".

رئيس البرنامج الجوي للحوثيين

وأضافت أن "أحمد علي أحسن الحمزي، قائد القوات الجوية وقوات الدفاع الجوي اليمنية المتحالفة مع الحوثيين، بالإضافة إلى برنامج الطائرات دون طيار، حصل على أسلحة إيرانية الصنع لاستخدامها في الحرب الأهلية اليمنية، وتلقى تدريبات في إيران".

ووفقاً لبيان الخزانة الأمريكية، "قامت القوات البحرية للحوثيين مرارا بزرع الألغام البحرية التي تضرب السفن بغض النظر عن طابعها المدني أو العسكري، ونفذت القوات العسكرية التابعة للحوثيين بقيادة اللواء أحمد علي الحمزي ضربات موجهة بطائرات دون طيار".

ايران تزعزع الاستقرار

وأضافت الوزارة: "أدت هذه الإجراءات التي تم القيام بها لدفع أجندة النظام الإيراني المزعزعة للاستقرار إلى تأجيج الصراع اليمني، وتشريد أكثر من مليون شخص، ودفع اليمن إلى حافة المجاعة".

التحالف يحبط هجوما حوثيا

على صعيد متصل أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الأربعاء، اعتراض طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي الإرهابية تجاه المنطقة الجنوبية بالمملكة العربية السعودية. وقال التحالف: "نرصد ونتابع نشاطا عدائيا باستخدام طائرات مفخخة من مناطق سيطرة الميليشيا".

وأضاف: "نتخذ الإجراءات العملياتية لتحييد مصادر التهديد لحماية المدنيين والأعيان المدنية، وفق القانون الدولي الإنساني".

السفارة الاميركية تدين

وأمس الثلاثاء، دانت السفارة الأميركية في الرياض الهجوم الذي شنته ميليشيا الحوثي على جازان الليلة السابقة، داعية الحوثيين إلى وقف هجماتهم ضد المدنيين الأبرياء، والانخراط في العملية الدبلوماسية لإنهاء الصراع.

وقالت السفارة في تغريدة على "تويتر": "تدين السفارة الأميركية الهجوم الذي شنه الحوثيون على جازان الليلة الماضية، والذي أسفر عن إصابة عدد من المدنيين. نتمنى للمصابين الشفاء العاجل والكامل، وندعو الحوثيين إلى وقف هجماتهم ضد المدنيين الأبرياء، والانخراط في العملية الدبلوماسية لإنهاء هذا الصراع".