"الحوثي" تعلن تنفيذ هجمات واسعة بالعمق السعودي

أعلنت جماعة "الحوثي"، الاثنين، استهداف مواقع بالسعودية بينها مصاف لشركة "أرامكو" بـ 15 طائرة مسيرة وصاروخين.

وقالت في بيان نشره المتحدث باسم جماعة "الحوثي" يحيى سريع، إنه تم استهداف مصافي شركة أرامكو في منطقتي جدة والجبيل بـ10 طائرات مسيرة نوع "صماد3".

ولفت إلى أنه تم استهداف مواقع عسكرية حساسة في منطقتي خميس مشيط وجيزان بـ5 طائرات مسيرة نوع "قاصف 2K" وصاروخين بالستيين نوع "بدر1".

وأشار إلى أن الهجمات استمرتِ العمليةُ من مساءِ أمسِ الأحد، وحتى فجر اليوم الاثنين، مضيفا: "حققتْ أهدافَها بنجاحٍ".

وأضاف: "تؤكدُ القواتُ المسلحةُ أن عملياتِها مستمرة ومتصاعدة، طالما استمرَّ العُدوانُ والحصارُ على بلدِنا".

ولم تؤكد أو تنفي السعودية أو التحالف العربي ما ذكرته جماعة الحوثي حتى اللحظة.