"الحوثي" تعلن عدم إحراز تقدم في الجهود الدولية لوقف حرب اليمن

أعلنت جماعة “الحوثي” اليمنية، مساء الجمعة، عدم إحراز تقدم في الجهود الأممية والدولية الرامية لوقف الحرب في البلاد.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها رئيس فريق الحوثيين بالمفاوضات محمد عبد السلام، لقناة “المسيرة” التابعة للجماعة.

وأوضح عبد السلام، أن “دول العدوان (التحالف) تطلب منا الموافقة على استمرار الحصار (..) لم يحصل تقدم في النقاشات، وجهودنا مستمرة حتى يصلوا إلى قناعة بوقف العدوان ورفع الحصار”.

وأضاف: “الولايات المتحدة غير جادة في إيقاف العدوان ورفع الحصار على الشعب اليمني”، متهما واشنطن بأنها “تريد تنفيذ مشاريعها في اليمن، ولا تهمها المعاناة الإنسانية”.

تأتي تصريحات المسؤول الحوثي، بعد أشهر من تحركات دبلوماسية متكررة من قبل الأمم المتحدة والولايات المتحدة ودول أخرى مثل سلطنة عمان، بهدف التوصل لوقف إطلاق النار باليمن.

في سياق متصل، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الجمعة، إدراج جماعة الحوثي على اللائحة السوداء للدول والجماعات المنتهكة لحقوق الأطفال.

وجاء قرار إدراج الحوثيين في تقرير للأمين العام للأمم المتحدة، بعد اتهامهم بقتل أو تشويه أكثر من 250 طفلا خلال سنة 2020، حيث قوبل هذا القرار بانتقاد الحوثيين.

من جانبه، قال ضيف الله الشامي، وزير الإعلام في حكومة الحوثيين غير المعترف بها دوليا، إن “القرار الأممي نفاق واضح ويأتي في إطار منح غوتيريش ولاية ثانية كأمين عام للأمم المتحدة”.

وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة أنباء “سبأ” التابعة للحوثيين: “كان الأحرى بالمنظمة الأممية أن تعمل على رفع الحصار على اليمن الذي يتسبب كل يوم في وفاة الأطفال، وكذا إيقاف المجازر التي يرتكبها تحالف العدوان (التحالف العربي ) بحق أطفال اليمن”.

أما محمد علي الحوثي، عضو المجلس السياسي الأعلى للحوثيين، فغرد قائلا: “‏يتم الترتيب لمسيرة للأطفال تحمل صور ومجسمات لجثامين الأطفال الذين قتلهم التحالف”، تعبيرا عن استنكار القرار الأممي.

وتشهد اليمن حربا منذ نحو 7 سنوات، أودت بحياة أكثر من 235 ألف شخص، وبات 80 بالمئة من السكان، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون على الدعم والمساعدات، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة.

وللنزاع امتدادات إقليمية، منذ مارس/ آذار 2015، إذ ينفذ تحالف بقيادة الجارة السعودية، عمليات عسكرية دعما للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران، المسيطرين على عدة محافظات، بينها العاصمة صنعاء. (الأناضول)