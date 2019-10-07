"الحوثي" تعلن قتل جنود سودانيين بقصف في تعز

أعلنت جماعة الحوثي، الاثنين، أنها قتلت وجرحت عددا من الجنود السودانيين بقصف صاروخي في محافظة تعز، جنوب غرب اليمن.

وذكرت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين، أنه تم "قصف تجمعات للجنود السودانيين في منطقة مفرق الوازعية غرب محافظة تعز، منتصف ليل الأحد/ الاثنين".

وأضافت أن "القصف حقق إصابات مباشرة وقتل وأصيب عدد من الجنود السودانيين"، دون ذكر أعداد محددة.

ولم يتطرق المصدر إلى تفاصيل أخرى، كما لم يصدر على الفور تعليق من الجانب السوداني أو التحالف العربي.

ويشارك السودان في قوات التحالف في اليمن الذي تقوده السعودية بمشاركة رئيسة من الإمارات، منذ آذار/ مارس 2015، ضد مسلحي جماعة الحوثي.

يشار إلى أن المشاركة السودانية في اليمن، تثير جدلا في السودان، وسط تمسك عسكري، وغضب حزبي.

وأمس الأحد، زار رئيس الحكومة الانتقالية عبد الله حمدوك، ورئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان، السعودية، والتقوا خلالها العاهل السعودي، وسط توقعات بأن يكون من ضمن الملفات التي تم بحثها، مشاركة السودان في اليمن.