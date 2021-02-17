الحوثي قلق على حقوق الانسان في اميركيا

ابدى القيادي البارز في جماعة الحوثيين في اليمن "قلقه" إزاء حقوق الانسان في الولايات المتحدة وذلك بعد اعتقال السلطات الاميركية طلاب يمنيين بتهمة الانتماء للجماعة الموالية لايران.

وكتب محمد علي الحوثي على تويتر "نشعر بقلق على حقوق الإنسان في أمريكا إزاء إلقاء القبض على طلاب يمنيين بتهمة الانتماء لانصار الله وعدم الإفراج عنهم لمواصلة دراساتهم الجامعية حتى الآن"

معلومات كاذبة

وكانت السلطات الاميركية أعلنت الأسبوع الماضي القاء القبض على جعفر محمد إبراهيم الوزير (25 عاما) في ألتونا بولاية بنسلفانيا، بعد الكشف عن علاقاته مع الحوثيين.

نشعر بقلق على حقوق الإنسان في امريكا

ازاء إلقاء القبض على طلاب يمنيين بتهمة الانتماء لانصار الله

وعدم الإفراج عنهم لمواصلة دراساتهم الجامعية

حتى الان — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) February 16, 2021

ووجهت الى الوزير تهمة الإدلاء بتصريحات كاذبة لوزارة الأمن الداخلي الاميركية خلال طلباته للحصول على تأشيرة طالب.

متورط مع الحوثيين

وبدأت السلطات التحقيق مع الوزير منذ عام 2016 بعد العثور على عدة صور ومنشورات على فيسبوك تظهر تورط الطالب اليمني وتدريبه مع الحوثيين في اليمن، وذلك وفقا لوثيقة شكوى جنائية مؤلفة من 35 صفحة قدمها مكتب التحقيقات الفيدرالي.

ويقول المحققون إن "منشورات الوزير على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر أن هذه التصريحات كانت كاذبة، على الرغم من أن الوزير أقسم عليها تحت طائلة الحنث باليمين"

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