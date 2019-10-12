الحوثي للأمريكيين: تعلموا من حرب فيتنام

دعت جماعة "أنصار الله" اليمنية واشنطن في أول تعليق على إعلان الأخيرة إرسال قوات إضافية إلى السعودية، للاتعاظ مما جرى لها في حرب فيتنام.

وكتب عضو المجلس السياسي الأعلى في جماعة "أنصار الله" محمد علي الحوثي على تويتر: "أن يشعروا شعبهم - ولو لمرة واحدة - أنهم تعلموا الدرس من حرب فيتنام أو حرب العراق أو حربهم في اليمن، وأنها حروب عبثية"، مشيرا إلى أن "مزاعم المواجهة مع إيران من السعودية باتت مفضوحة".

- أن يفاجئوا العالم بتغيير سياستهم العدوانية، والتي بالتأكيد لم يحصدوامن ورائها غير السخط والخسارة كما تحدث #ترامب بأنهم خسروا جراء قرارهم الخاطئ ثمانيةتريليونات.

- أن يشعروا شعبهم - ولو لمرة واحدة -أنهم تعلموا الدرس من حرب فيتنام أو حرب العراق أو حربهم في اليمن، وأنهاحروب عبثية. — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) October 11, 2019

وتابع: "بدلا من إرسال المزيد من آلاف العناصر العسكرية الأمريكية إلى منطقة الشرق الأوسط سيكون أفضل لترامب وإدارته ووزير حربه إسبر أن يرسلوا خطط العيش المشترك وخطط المواطنة المتساوية والديمقراطية لا خطط الحروب والدمار لحلفائهم أو للشعوب الحرة".

بدلا من إرسال المزيد من آلاف العناصر العسكرية الأمريكية إلى منطقة الشرق الأوسط

سيكون أفضل لترامب وإدارته ووزير حربه اسبير



- أن يرسلوا خطط العيش المشترك وخطط المواطنة المتساوية والديمقراطية لا خطط الحروب والدمار لحلفائهم أو للشعوب الحرة. يتبع.. — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) October 11, 2019

وأضاف: "أن يرسلوا لحلفائهم ولو لمرة واحدة ما يحمله شعار أمريكا من أغصان الزيتون، وأن يفاجئوا العالم بأنهم - مع مساعدتهم لحلفائهم في صنع أسوأ أزمة إنسانية في العالم على الشعب اليمني - لا يزالون يحملون جزءا من إنسانيتهم المزعومة، وأن يفاجئوا العالم بتغيير سياستهم العدوانية، والتي بالتأكيد لم يحصدوا من ورائها غير السخط والخسارة كما تحدث ترامب بأنهم خسروا جراء قرارهم الخاطئ ثمانية تريليونات".

أن يواجهوا الشعب الأمريكي بالحقيقةالتي يدركها الجميع أن زيادةالعدد لا يعني الانتصار،فمالم يحققه 14000ألف جندي لا يمكن أن تحققه الزيادةالمعلنة سواء كانت2000 أو3000 بحسب الروايةالمختلفة للإدارةذاتها.

مع علمناان انسحابكم من خطوط التماس مع ايران بسوريا لا يعني إعادة تموضع من السعودية — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) October 11, 2019

وتابع: "أن يواجهوا الشعب الأمريكي بالحقيقة التي يدركها الجميع أن زيادة العدد لا يعني الانتصار، فما لم يحققه 14000 ألف جندي لا يمكن أن تحققه الزيادة المعلنة سواء كانت 2000 أو 3000 بحسب الرواية المختلفة للإدارة ذاتها"، مضيفا: "علمنا إن انسحابكم من خطوط التماس مع ايران بسوريا لا يعني إعادة تموضع من السعودية".

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en"><p lang="ar" dir="rtl">أن مزاعم المواجهة مع ايران من السعودية<br>باتت مفضوحة<br>ول <a href="https://twitter.com/hashtag/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8?src=hash&…">#ترامب</a> وإدارته:<br>شعبنا اليمني الذي لم تخفه قواتكم السابقة وسلاحكم وقيادتكم للعدوان الذي أثبت أن<a href="https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7_%D8%AA…">#امريكا_تقتل_الشعب_اليمني</a><br>هو بالتأكيد لا تقلقه زيادة أعدادكم،<br>فهو على الله توكل وعليه اعتمد. ومهما فعلتم فأنتم الاخسرون بإذن الله</p>— محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) <a href="https://twitter.com/Moh_Alhouthi/status/1182747848468844550?ref_src=tws…">October 11, 2019</a></blockquote>

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وأكدت وزارة الدفاع الأمريكية أمس الجمعة نشر 3 آلاف جندي إضافي في السعودية في إطار رد فعلها على قصف منشآت "أرامكو" النفطية في 14 سبتمبر الماضي.

وجاء في بيان للمتحدث باسم وزارة الدفاع جوناثان هوفمان: "بناء على طلب من القيادة المركزية الأمريكية، أذن وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر بنشر قوات أمريكية إضافية ومعدات أخرى في المملكة العربية السعودية قوامها سربان من المقاتلات، وجناح جوي واحد، وبطارية "ثاد" واحدة".