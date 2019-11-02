الحوثي: مقتل 4253 عسكريا سودانيا في اليمن منذ 2015

قال العميد يحيى سريع، المتحدث العسكري باسم جماعة “الحوثي”، إن خسائر الجيش السوداني في اليمن تجاوزت ثمانية آلاف قتيل وجريح، بينهم 4253 قتيلا.

وأضاف سريع، في مؤتمر صحافي بصنعاء، السبت، أن 850 عسكريا سودانيا قُتلوا خلال عامي 2015 و2016، فيما لم يتسن على الفور الحصول على تعقيب من السلطات السودانية.

وذكر أن “الشعب السوداني تعرض لحملة تضليل إعلامي كغيره من شعوب المنطقة، لحجب الحقائق عنه”.

وشدد على أن استمرار مشاركة السودان في ما أسماه “العدوان” على اليمن “لا يخدم سوى أجندات السلطة والتحالف”.

والسودان إحدى الدول الأعضاء في تحالف عربي، تقوده السعودية، وينفذ منذ 2015 عمليات عسكرية في اليمن؛ دعما للقوات الموالية للحكومة، في مواجهة قوات الحوثيين، المدعومة من إيران، والمسيطرة على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ 2014.