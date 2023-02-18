الحوثي مهددا "التحالف العربي": "صبرنا سينفذ"

وجه زعيم جماعة "أنصار الله" الحوثية في اليمن، عبد الملك الحوثي، تحذيرا إلى دول التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية، مؤكدا أن صبر جماعته سينفذ.

واعتبر الحوثي، أن المرحلة التي تمر فيها اليمن، هي مرحلة حرب مستمرة، وأن خفض التصعيد في البلاد هو بسبب الوساطة العمانية، مؤكدا أن جماعته تسعى لإنجاحها.

وقال الحوثي، في خطاب متلفز، بمناسبة الذكرى 19 لمقتل مؤسس الجماعة حسين بدر الدين الحوثي: "لسنا في اتفاق هدنة، وأن ما هدأ هو التصعيد العسكري فقط".

وأضاف الحوثي: "لن نسكت عن الملف الإنساني، أو نتجاهله، في الحوارات التي نعقدها"، مشددا على أن جماعته لن تضيع هذه الأولوية لحساب أي أولوية أخرى.

وأكد الحوثي، أنه لن يقبل حرمان الشعب من الثروات النفطية لبلاده، محذرا دول التحالف العربي من أن صبر جماعته سينفذ.

ووصلت مفاوضات تمديد الهدنة في اليمن إلى طريق مسدود، بعد اشتراط جماعة الحوثي، دفع الحكومة لرواتب رواتب الموظفين العموميين من عائدات النفط والغاز المنتج من المحافظات التي تسيطر عليها القوات الحكومية.

يشار إلى أن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، كان قد أكد في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، استمرار الجهود لتمديد اتفاق الهدنة، بين الحكومة اليمنية و"أنصار الله" معربا في نفس الوقت عن اسفه لعدم التوصل إلى اتفاق بخصوص ذلك.