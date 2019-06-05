الحوثي: نصحنا السعودية بعد حصار قطر فلم يستجيبوا

أعاد رئيس اللجنة الثورية العليا لجماعة الحوثي في اليمن، محمد علي الحوثي الحديث عن نصيحة وجهها للسعودية، بعد حصارها لقطر قبل نحو عامين.

وقال الحوثي في تغريدة على حسابه بموقع تويتر: "عندما حاصروا قطر نصحناهم فلم يستجيبوا، بل وذهبوا الى أبعد من ذلك.. لقد تحدثناعن قطر، باعتبار أن السياسة التي توجه للاشقاء العرب غير صحيحة ومبنية على فرضيات غير صحيحة".

وأضاف: "لقد قلنا هذا الموقف كموقف عربي فقط، ونحن نكرر من جديد لنقول لدول المنطقة، راجعوا مواقفكم تجاه اليمن وقطر وسوريا وليبيا وغيرهم".