الحوثي: من يحظى موقفه برعاية أمريكية ومباركة إسرائيلية لا يمكن أن يكون جهة حق

زعم عبد الملك الحوثي، زعيم جماعة "أنصار الله" الحوثي، أن الطيران الإسرائيلي شارك في القصف على اليمن إلى جانب قوات التحالف العربي.

وقال الحوثي، خلال محاضرة رمضانية ألقاها مساء السبت، إن "العدو الإسرائيلي شارك في العدوان على اليمن، وبالذات في معركة الساحل الغربي".

ولفت الحوثي، بحسب ما نقلت قناة "المسيرة"، إلى أن "الجانب الفني للجيش واللجان الشعبية رصد في الأيام الماضية تحليقا للعدو الإسرائيلي فوق الحديدة".

وأضاف أن "من يحظى موقفه برعاية أمريكية ومباركة إسرائيلية لا يمكن أن يكون جهة حق"، متابعا في رسالته إلى اليمنيين: "مسؤوليتنا أن نتحرك وندافع عن بلدنا في وجه عدوان هو ابتدأنا، وارتكب بحقنا أبشع الجرائم، وأهلك الحرث والنسل".

وتابع بأن "التكفيريين يدعون للجهاد في سبيل الله في أكثر من 11 جبهة داخل اليمن، وهم في الواقع عملاء وخدم لأمريكا وإسرائيل، موضحا أن النشاط التكفيري يتضح أمره بشكل سريع كافتضاح العلاقة الجيدة بين التكفيريين في سوريا وكيان العدو".