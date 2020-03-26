الحوثي يعرض مبادلة ضباط سعوديين بمعتقلي حماس بالرياض

أعلن عبد الملك الحوثي، استعداده للإفراج عن أسرى من الجنود السعوديين، مقابل إطلاق سراح الرياض للأسرى الفلسطينيين من سجونها.

جاء ذلك في كلمة متلفزة للزعيم الحوثي، في ذكرى ما يسمى "اليوم الوطني للصمود".

وعبر الحوثي عن استنكاره لما تقوم به السلطات السعودية من اختطاف لأعضاء من حركة حماس ومحاكمتهم.

وأكد على أن جماعته على استعداد للإفراج عن أحد الطيارين السعوديين الأسرى مع أربعة ضباط وجنود، مقابل الإفراج عن المعتقلين من حركة حماس بالسجون السعودية.

وأضاف: "نؤكد جهوزيتنا التامة لإنجازل عملية تبادل الأسرى التي دأب العدوان على التنصل منها".

وأوضح، أن السلطات السعودية "تحاكم المختطفين الفلسطينيين بتهمة دعم جهة إرهابية ويقصد المجاهدين".

وشدد على موقف جماعته، بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني