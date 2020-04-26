الحوثي يعلق على إعلان المجلس الانتقالي الإدارة الذاتية للجنوب

علق القيادي البارز في جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، محمد على الحوثي على إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي الإدارة الذاتية للجنوب، الخطوة التي وصفتها الحكومة اليمنية بأنها "استمرار للتمرد المسلح".

وقال محمد الحوثي، وهو عضو المجلس السياسي الأعلى المشكل من "أنصار الله" ورئيس اللجنة الثورية العليا في الجماعة،اليوم الأحد، في تغريدة على "تويتر": "من المعرقل لاتفاق الرياض؟ لا تذهبوا نحو الأضعف، لوصفه بالتمرد، أو إعلان عاصفة جديدة ضده، قبل المكاشفة إن كنتم تحبون الجنوب كما تدعون؟".

وأضاف الحوثي: "والآن، نفذوا اتفاق الرياض، حتى لا يتأكد ما قلنا عنه (اتفاق انتفاخي)".

وفي وقت سابق، أمس السبت، أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن الإدارة الذاتية في محافظات الجنوب، وإعلان حالة الطوارئ في كافة محافظات الجنوب اعتبارا من منتصف ليل السبت 25 نيسان / أبريل الجاري.

وجاء في بيان المجلس الانتقالي: "في ظل استمرار الصلف والتعنت للحكومة اليمنية في القيام بواجباتها، وتسخيرها لموارد وممتلكات شعبنا في تمويل أنشطة الفساد وتحويلها إلى حسابات الفاسدين في الخارج، بالإضافة إلى تلكؤها وتهربها من تنفيذ ما يتعلق بها من اتفاق الرياض، مع صمت غير مفهوم ولا مبرر من الأشقاء في التحالف العربي".

من جانبها، علقت الحكومة اليمنية على إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي، ووصفته بـ"استمرار للتمرد المسلح في أغسطس الماضي وإعلان رفض وانسحاب تام من اتفاق الرياض".

وحمل وزير الخارجية في الحكومة اليمنية، محمد الحضرمي، المجلس الانتقالي "التبعات الخطيرة والكارثية لهكذا إعلان".