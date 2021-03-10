الحوثي: 40 غارة للتحالف في 5 محافظات

قالت جماعة الحوثي اليمنية، إن طيران التحالف العربي بقيادة السعودية شن الثلاثاء 40 غارة على خمس محافظات بينها العاصمة صنعاء.

ونقل موقع أنصار الله الإلكتروني التابع للحوثيين عن مصدر أمني لم يسمه” أن طيران العدوان (التحالف) شن 40 غارة جوية على محافظات صنعاء والجوف وصعدة وذمار (شمال) و مأرب(شرق)“.

وأدان المصدر، حسب الموقع“ التصعيد الخطير لقوى العدوان في ظل صمت المجتمع الدولي والمنظمات الأممية (..) نؤكد أحقية القوات المسلحة (قوات الحوثيين) في الرد على الغارات الهستيرية“.

والاحد أعلن التحالف العربي في بيان، إطلاق عملية نوعية بضربات جوية موجعة ضد الحوثيين في العاصمة صنعاء وعددا من المحافظات (لم يحددها) .

وجاءت العملية إثر هجمات واسعة نفذتها جماعة الحوثي بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة ضد مدن ومواقع سعودية.

وبشكل متكرر يطلق الحوثيون صواريخ باليستية ومقذوفات ومسيرات على مناطق سعودية، خلف بعضها خسائر بشرية ومادية.

وتقول الجماعة إن هذه الهجمات رد على غارات التحالف المستمرة ضدها في مناطق متفرقة من اليمن.

ويشهد اليمن منذ 7 سنوات حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي “الحوثي”، المسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ عام 2014.

ومنذ مارس/ آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي، بقيادة الجارة السعودية، القوات الموالية للحكومة اليمنية ضد الحوثيين، المدعومين من إيران. (الأناضول)