الحياة تعود لطبيعتها في الكويت بعد تجاوز البلاد موجة جديدة من كورونا

قررت الكويت الاثنين، العودة للعمل بالطاقة الكاملة في الدوائر الحكومية اعتبارا من 13مارس/ آذار المقبل، في اشارة الى استئناف الحياة الطبيعية ورفع كافة القيود المفروضة لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

وأعلن رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الصباح في مؤتمر صحفي على تلفزيون الكويت "السماح للجميع (مطعمين وغير مطعمين) بدخول المجمعات التجارية والأسواق، وعودة رص الصفوف بالمساجد وحضور الطلبة في المدارس بدون فحص (PCR) شريطة الالتزام بلبس الكمامة".

واضاف"نجحنا بتجاوز موجة جديدة من كورونا بأقل الأضرار صحيا واقتصاديا ومجتمعيا".

من جهته، قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم في المؤتمر نفسه، إن مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم قرر العودة للعمل بالطاقة الكاملة في الدوائر الحكومية بدءا من 13مارس/ آذار المقبل.

وأضاف المزرم أن المجلس سمح بإعادة عقد المؤتمرات والأعراس سواء في الأماكن المفتوحة أو المغلقة، والسماح لوسائل النقل العام بالعمل بالطاقة الاستيعابية كاملة اعتبارا من 20 فبراير/شباط الجاري.

وأوضح المزرم أن المجلس قرر السماح بعودة المسافرين إلى البلاد المحصنين بثلاث جرعات من دون إجراء فحص الـ"PCR"، ودون حجر صحي بعد العودة.

وأشار المزرم إلى إلغاء شرط إجراء فحص الـ(PCR) للأشخاص "غير مكتملي التحصين ضد (كورونا)" قبل القدوم إلى البلاد.. وإلزامهم بالحجر المنزلي لمدة 7 أيام بعد الوصول مع إمكانية إنهاء الحجر قبل ذلك في حال إجراء فحص سلبي بدءا من 20 فبراير/شباط الجاري.

من جهته، قال وزير الصحة الكويتي الدكتور خالد السعيد في المؤتمر نفسه، إن الجائحة في طريقها إلى النهاية.. لكننا نحتاج الاحترازات.

تأتي هذه القرارات بعدما تجاوزت نسبة التطعيم ضد كورونا في الكويت 85 بالمئة، وانحسار الوباء، حيث سجلت البلاد اليوم، 2562 إصابة.

وفي 10 يناير الماضي قرر مجلس الوزراء الكويتي، تحديد نسبة عدد العاملين في مقار العمل الحكومية بما لا يتجاوز 50 بالمئة من 12من الشهر ذاته وحتى إشعار آخر.

كما قرر اقتصار عقد الاجتماعات والمؤتمرات والدورات الداخلية عن طريق الاتصال عن بعد وإلزام وسائل النقل الجماعي العام بعدم تجاوز عدد الركاب عن 50 بالمئة مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الصحية والوقائية.

وإجمالا، سجلت الكويت، 603 آلاف و869 إصابة بالفيروس، بينها 2521 وفاة، و565 ألفا و903 حالات تعاف.