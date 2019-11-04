الخارجية الأردنية: اللبدي ومرعي سيعودان إلى عمان قبل نهاية الأسبوع

أعلن وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، اليوم الاثنين، أن الأسيرين في السجون الإسرائيلية هبة اللبدي، وعبد الرحمن مرعي، سيعودان إلى عمان قبل نهاية الأسبوع.

وقال الصفدي في تغريدة نشرها على "تويتر" إن "الحكومة عملت على إطلاقهما منذ اليوم الأول وفق تعليمات صارمة من الملك عبد الله الثاني باتخاذ كل ما يلزم من خطوات لإعادتهما سالمين مهما كلف الأمر".

وأضاف أن الاتفاق جاء بعد مباحثات مطولة واتصالات وتحركات مكثفة، بدأتها الدبلوماسية الأردنية منذ اعتقال اللبدي ومرعي بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية.

وصرح الصفدي بأن الحكومة تابعت القضية منذ بدايتها، وأن الخارجية عملت وفق خطة متكاملة أقرها رئيس الوزراء عمر الرزاز.

وأشار الصفدي إلى أن الإجراءات بدأت لترتيب عودة اللبدي ومرعي إلى المملكة.

وفي 20 أغسطس الماضي، اعتقلت السلطات الإسرائيلية الشابة الأردنية هبة اللبدي (24 عاما)، أثناء توجهها من الأردن إلى مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.

وخضعت هبة للتحقيق لأكثر من شهر، ولم يُسمح للمحامي أو أي من أقاربها بزيارتها، وصدر بعدها قرار بتحويلها للاعتقال الإداري من دون توجيه أي تهمة لها.

وفي السادس والعشرين من سبتمبر، صدر قرار باعتقال هبة 5 أشهر إداريا، بعد فشل المحققين الإسرائيليين في إثبات أي تهمة بحقها، لكنّ على الرغم من ظروفها الصحية الصعبة، إلا أنها أبلغت المحامية دخولها في إضراب مفتوح عن الطعام.

وطالبت عائلة اللبدي وزارة الخارجية الأردنية بالتدخل الجاد لإنهاء معاناة هبة، وأكدت الوزارة أنها "تتابع بشكل يومي حادثة الاعتقال بحق المواطنة الأردنية هبة عبد الباقي اللبدي"