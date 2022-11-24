الخارجية الأمريكية تدعو تركيا لوقف التصعيد بشكل فوري في شمال سوريا

أعربت الولايات المتحدة، عن قلقها البالغ، من التصعيد التركي، في مناطق شمال سوريا، مشيرة إلى أن العمليات التي يقوم بها الجيش التركي، تعرض المدنيين والأفراد الأمريكيين للخطر.

ودعت واشنطن، على لسان وزير الخارجية الأمريكي نيد برايس، لوقف التصعيد في شمال سوريا، بشكل فوري، معتبرة أن الأعمال العسكرية تزعزع استقرار المنطقة.

وقال، برايس، في تصريحات صحفية: "نتفهم المخاوف الأمنية التركية، المتعلقة بمحاربة الإرهاب، ونعتبرها مشروعة، لكن المخاوف العميقة تكمن في أن التصعيد بالشمال السوري، سيؤثر على مواجهة تنظيم داعش وعلى المدنيين على جانبي الحدود".

وتشن تركيا، منذ يوم الأحد الماضي،عمليات جوية طالت عشرات المواقع التابعة للقوات الكردية، شمال العراق وسوريا، عقب التفجير الذي ضرب ساحة تقسيم في اسطنبول، والذي ذهب ضحيته 6 قتلى و أكثر من 80 مصابا.

واتهمت أنقرة، حزب العمال الكردستاني، بالوقوف وراء عملية التفجير، بعد إلقاء قوات الأمن التركية القبض على المتهمة الرئيسية في وضع القنبلة، ومجموعة من المتهمين الذين لهم علاقة بالتفجير، وتقديم الدعم اللوجستي لتنفيذه.

يشار إلى أن القصف التركي في شمال سوريا، استهدف نقاطا عسكرية تابعة لقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، ومنشآت نفط وغاز، ومشفى لمعالجة "كورونا"، ومحيط مخيم يؤوي عشرات ىلاف النازحين وأفراد عائلات "داعش".

كما طال القصف التركي، قاعدة مشتركة بين "قسد" والتحالف الدولي، ومكتباً ل"قسد" داخل قاعدة روسية.