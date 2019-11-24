الخارجية الأمريكية تدعو مواقع التواصل الاجتماعي إلى تعليق حسابات النظام الإيراني

حضت الخارجية الأمريكية فيسبوك وتويتر وانستغرام على تعليق حسابات القادة الايرانيين إلى حين عودة خدمة الإنترنت في إيران التي تشهد توترا.

وقطع الإيرانيون عن العالم منذ أكثر من أسبوع بعد حجب شبه تام للشبكة من قبل سلطات طهران في خضم تظاهرات عنيفة.

وقال براين هوك المبعوث الأمريكي في مقابلة مع بلومبيرغ “إنه نظام شديد النفاق. يقطع انترنت في حين تستمر الحكومة في استخدام حساباتها على شبكات التواصل الاجتماعي”.

وأضاف “ندعو شركات شبكات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وانستغرام وتويتر إلى تعليق حسابات المرشد الأعلى (علي) خامنئي ووزير الخارجية (جواد) ظريف والرئيس (حسن) روحاني حتى يعيدوا خدمة انترنت لشعبهم”.

واندلعت اضطرابات في 15 تشرين الثاني/ نوفمبر بعد ساعات من إعلان اصلاح في طريقة تقديم الدعم للبنزين بهدف توجيهه إلى الأسر الأكثر فقرا. لكن الإجراء ترافق مع زيادة كبيرة في سعر البنزين في خضم أزمة اقتصادية عميقة.

وغداة ذلك قُطع الإيرانيون عن العالم بعد تضييق مشدد على إمكانية الدخول إلى الإنترنت ما اعتبر وسيلة لمنع انتشار فيديوهات الاضطرابات التي خلفت خمسة قتلى بحسب حصيلة رسمية، وأكثر من مئة قتيل بحسب منظمة العفو الدولية.

وقال هوك “قطع النظام الانترنت لأنه يحاول إخفاء القتلى والمآسي التي تسبب فيها لآلاف المتظاهرين في البلاد”.

وفرضت واشنطن، الجمعة، عقوبات بحق وزير الاتصالات الإيراني وذلك “لدوره في الرقابة الواسعة على الإنترنت” في ايران.

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو دعا في تغريدة بالفارسية الجمعة المتظاهرين الإيرانيين إلى إرسال كل دليل على “قمع” من السلطات الإيرانية إلى الولايات المتحدة، مؤكدا أنهم “سيعاقبون على تلك التجاوزات”. (أ ف ب)