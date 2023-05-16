الخارجية الأمريكية تقر بدور الصين في التسوية الأوكرانية

أقرت وزارة الخارجية الأمريكية بدور الصين في تسوية النزاع في أوكرانيا، وذلك على خلفية توجه المبعوث الصيني الخاص إلى العاصمة الروسية موسكو والعاصمة كييف وعواصم أوروبية وذلك لإجراء مشاورات حول التسوية.

وقال فيدانت باتيل نائب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية: "من المهم أن تسمع الصين من شركائنا الأوكرانيين بشكل مباشر لماذا يجب الالتزام بسيادة ووحدة أراضي أوكرانيا"، لافتا إلى وجوب مراعاة قلق أوكرانيا في المجال الأمني".

وبين المتحدث باسم الخارجية الأمريكية خلال مؤتمر صحفي قائلا: "تحدثنا أيضا أنه عندما يتعلق الأمر بالدبلوماسية، لا يجب أن يحدث أي شيء بدون أوكرانيا إذا كان ذلك يخص أوكرانيا".

وأوضح باتيل أن لدى الصين وأي دولة أخرى، دور في الدعم الدبلوماسي للحل الذي يتماشى مع مبادئ السيادة ووحدة الأراضي".

مشددا أن هدف الولايات المتحدة سيتمثل كالسابق بضمان قدرات أوكرانيا على الدفاع عن نفسها من الهجمات اللاحقة من قبل روسيا وأيضا ضمان امتلاك أوكرانيا الوسائل الضرورية لإجراء عمليات هجومية حال قررت ذلك.

وسبق أن أعل الرئيس الصيني شي جين بينغ من خلال اتصال هاتفي بالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أنه سيرسل مبعوثه الخاص لو هوي إلى أوكرانيا وذلك من أجل تسوية النزاع.

وشدد تشانغ جون مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة في 15 مايو أنه لا يمكن انتظار استئناف المفاوضات حول التسوية في أوكرانيا لعدة سنوات داعيا إلى تهيئة الظروف لإطلاق المشاورات تلك.