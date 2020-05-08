الخارجية الأمريكية توافق على صفقة عسكرية لمصر بـ 2.3 مليار دولار

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الخميس، الموافقة على صفقة معدات عسكرية للحكومة المصرية بقيمة 2.3 مليار دولار.

وقالت الخارجية في بيان، إن الصفقة تشمل بيع معدات عسكرية لتجديد 43 مروحية “هجومية” من طراز أباتشي “AH-64”.

وتابعت أن هذه الصفقة “ستدعم السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة، من خلال المساعدة على تحسين أمن بلد صديق لا يزال شريكًا استراتيجيًا في الشرق الأوسط”.

وأضافت أن مصر تعتزم استخدام المروحيات الهجومية، التي سيتم تجديدها عبر الصفقة، في عملياتها ضد المسلحين في شبه جزيرة سيناء (شمال شرق).

وبين الحين والآخر، تشهد سيناء هجمات ضد الجيش والشرطة، لكن وتيرتها تراجعت خلال العامين الماضيين. وتبنى معظم تلك الهجمات تنظيم “ولاية سيناء”، الفرع المصري لتنظيم “الدولة”.

وحسب بيان الخارجية الأمريكية، فإن الصفقة المحتملة “لن تغير التوازن العسكري الأساسي في المنطقة، وتم إبلاغ الكونغرس بها الخميس”، وتعد موافقة الكونغرس ضرورية لإتمام الصفقة.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، وافقت الخارجية الأمريكية على منح المساعدات العسكرية لمصر التي تبلغ 1.3 مليار دولار سنويا.

وتعد المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر الجزء الأكبر من المعونة السنوية البالغ قيمتها 2.1 مليار دولار، بجانب 815 مليون دولار معونة اقتصادية.

وخلال السنوات الأخيرة، مثلت صفقات التسليح العسكري ركيزة أساسية في العلاقات المصرية، خاصة مع الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا. (الأناضول)