الخارجية الأمريكية: على مواطنينا مغادرة أوكرانيا على الفور

جددت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الإثنين، دعوتها للمواطنين الأمريكيين المقيمين في أوكرانيا، إلى مغادرتها على الفور، بسبب التهديدات الروسية المتزايدة بغزو محتمل ل"كييف".

وحثت الخارجية الأمريكية، مواطنيها على مغادرة الأراضي الأوكرانية، عبر الرحلات الجوية التجارية أو الخاصة، التي قد تكون مقيدة مستقبلا بسبب "العمليات العسكرية الروسية" المحتملة.

وتواصل وزارة الخارجية حث المواطنين الأمريكيين على مغادرة أوكرانيا على الفور باستخدام الرحلات الجوية التجارية أو الخاصة بسبب التهديد المتزايد للعمل العسكري الروسي.

وقالت السفارة الأمريكية في أوكرانيا في بيان "هناك احتمال قوي بأن أي عمليات عسكرية روسية ستقيد بشدة السفر الجوي التجاري".

ولا يزال الوضع الأمني في أوكرانيا غير قابل للتنبؤ به في جميع أنحاء البلاد وقد يتدهور دون سابق إنذار.