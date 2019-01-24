يشهد السودان منذ 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي احتجاجات تندد بتدهور الأوضاع المعيشية

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، روبرت بالادينو، الأربعاء، أن بلاده تؤيد “المطالب القانونية” للمتظاهرين في السودان، معربًا عن انزعاج واشنطن بسبب اعتقال المحتجين، واستخدام العنف ضدهم.



جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها، بالادينو، حول الاحتجاجات المستمرة في السودان منذ نحو شهر.



وقال بالادينو “الولايات المتحدة منزعجة بسبب ازدياد الاعتقالات والاحتجازات، وأيضا أعداد المصابين والقتلى على مدى أربعة أسابيع من الاحتجاجات في السودان”.



وتابع في ذات السياق قائلا “الولايات المتحدة تؤيد حق الشعب السوداني في التجمهر السلمي والمطالبة بالإصلاح السياسي والاقتصادي”.

وذكر أن الولايات المتحدة تدين العنف واستخدام قوات الأمن السودانية للغاز المسيل للدموع.



كما أوضح أن “تحسين العلاقات الأمريكية السودانية يتطلب إصلاحا سياسيا واحترام حقوق الإنسان من قبل السلطات السودانية”.



ودعا متحدث الخارجية الأمريكية سلطات الخرطوم إلى إطلاق سراح جميع الصحفيين المعتقلين، والنشطاء، والمتظاهرين المسالمين، بالإضافة إلى “الاستجابة للشكاوي المشروعة للشعب”.



ويشهد السودان منذ 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي، احتجاجات تندد بتدهور الأوضاع المعيشية وتطالب بإسقاط نظام البشير.



وسقط خلال الاحتجاجات 26 قتيلًا، حسب أحدث إحصاء حكومي، بينما تقول منظمة “العفو” الدولية إن عددهم 40 قتيلا.

الأناضول