الخارجية الأوزبكية تبحث مع "طالبان" دفع العملية السياسية
بحث وزير الخارجية الأوزبكي، عبد العزيز كاملوف، الثلاثاء، جهود دفع العملية السياسية في أفغانستان مع مسؤول مكتب حركة "طالبان" لدى قطر الملا عبد الغني بارادار.
وقال بيان لوزارة الخارجية الأوزبكية، إن اللقاء الذي عقد في العاصمة طشقند، حضره الممثل الخاص للرئيس الأوزبكي لدى أفغانستان عصمت الله أرجشيف.
من جهته، لفت ممثل طالبان إلى النتائج المهمة التي أسفر عنها مؤتمر أفغانستان الدولي الذي استضافته العاصمة الأوزبكية، طشقند، العام الماضي؛ لحل الأزمة الأفغانية عبر الطرق السلمية. مشيدا بالمشاريع الاقتصادية المختلفة التي تنفذها أوزباكستان في أفغانستان.
وأكد بارادار دعم حركته لمواصلة العمل والتعاون مع أوزبكستان من أجل تعزيز عملية السلام في أفغانستان.
تجدر الإشارة أن أوزباكستان تقوم خلال الآونة الأخيرة بسلسلة من المبادرات لتعزيز عملية السلام بأفغانستان، ويأتي مؤتمر العام الماضي في طشقند كأحد هذه المبادرات.
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