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الخارجية الإيرانية ترحب بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة

الخارجية الإيرانية ترحب بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة
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