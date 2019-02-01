الخارجية الإيرانية ترحب بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة

قال إن الخطوة مؤشر لاستقرار لبنان

في أول تعليق إيراني على تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، رحب المتحدث باسم وزارة الخارجية بهرام قاسمي بإعلان حكومة سعد الحريري، وقال إن بلاده "ستواصل دعم لبنان".

ونقلت وكالة الانباء الإيرانية الرسمية على لسان قاسمي، قوله: "الجمهورية الإسلامية الإيرانية تهنئ الحكومة والشعب اللبناني بتشكيل الحكومة الجديدة في لبنان، التي جاءت حصيلة للتناغم والتفاهم بين جميع الطوائف والمكونات اللبنانية".

وتابع المتحدث الإيراني قائلا: "النجاح الراهن لا يقتصر على تشكيل الحكومة، بل إن هذه الخطوة مؤشر لإرادة شعب وقادته لرسم مستقبلهم في إطار الاستقلال، مترافقا مع الوحدة والتوافق والتناغم، بعيدا عن أي إملاءات وضغوط خارجية".

وأكد قاسمي "استمرار دعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية لأمن لبنان واستقراره"، معربا عن أمله بأن "يؤدي تشكيل الحكومة اللبنانية إلى بدء مرحلة جديدة في لبنان، وتعزيز التقارب بين جميع تياراته السياسية، وتوفير الأرضية لتحقيق المزيد من التنمية والازدهار في هذا البلد".

وكانت الرئاسة اللبنانية أعلنت، أمس، تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة، برئاسة سعد الحريري عقب زيارته لرئيس الجمهورية ميشال عون في قصر بعبدا.

فارس