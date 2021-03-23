الخارجية الإيرانية: وزير خارجية الصين يزور طهران نهاية الأسبوع

أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة أن وزير الخارجية الصيني سيزور طهران في نهاية الأسبوع الجاري .

وقال خطيب زادة في تصريح له اليوم الاثنين إن عضو مجلس الدولة وزير خارجية الصين وانج يي سيقوم بزيارة إلى طهران يومي الجمعة والسبت القادمين تلبية لدعوة من وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف،بحسب وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

وأضاف أن وزير الخارجية الصين سيلتقي رئيس الجمهورية حسن روحاني فضلا عن محادثاته التي سيجريها مع نظيره الايراني ظريف.

وأوضح بأ، المحادثات بين الجانبين ستشمل سبل تعزيز التعاون والمشاركة الاستراتيجية وتبادل وجهات النظر حول احدث التطورات الاقليمية والدولية.

يشار إلى أن الصين متمسكة بالاتفاق النووي الذي وقعت عليه، برفقة فرنسا وروسيا وبريطانيا والمانيا والولايات المتحدة، مع إيران عام 2015،غير أن واشنطن انسحبت منه عام 2018 وفرضت عقوبات مشددة على طهران.

كما تفرض الولايات المتحدة عقوبات على الصين على خلفية وضع الويغور في اقليم شينغيانغ. (د ب ا)