الخارجية الاماراتية تعلن مشاركتها في صفقة القرن عبر مؤتمر تستضيفه البحرين

رحبت دولة الامارات العربية المتحدة بـ ورشة العمل الاقتصادية "السلام من أجل الازدهار" التي تستضيفها مملكة البحرين، الشهر المقبل والتي تعد الخطوة الاولى لصفقة القرن وتصفية القضية الفلسطينية والتي رقفضها الفلسطينيون اصحاب الشأن

وقالت وكالة أنباء الإمارات (وام)، أن دولة الإمارات رحبت بالإعلان عن ورشة العمل الاقتصادية "السلام من أجل الازدهار" واعلنت دعمها والمشاركة فيها بوفد رفيع

وقال بيان الوزارة، إن الإمارات تقف مع كافة الجهود الدولية الرامية إلى ازدهار المنطقة وتعزيز فرص النمو الاقتصادي، والتخفيف من الظروف الصعبة، التي يعيشها الكثير من أبناء المنطقة خاصة أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق.

وكانت السلطة الفلسطينية قد استنكرت عقد هذه الورشة كما قاطعها رجال اعمال فلسطينيين

واعتبرت الخارجية الاماراتية أن الأهداف، التي تنطلق منها الورشة، وتشكل هدفا ساميا لرفع المعاناة عن كاهل الشعب الفلسطيني، وتمكينه من العيش والاستقرار والعمل لمستقبل مزدهر، مضيفة: "تؤكد الإمارات موقفها السياسي بشأن قيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية".

وأشارت إلى أن جهود التنمية والازدهار لا تتقاطع مع هذا الموقف، بل تعززه وتدفع باتجاه الحلول السياسية الموصلة لسلام دائم وشامل بين الفلسطينيين والاسرائيليين.