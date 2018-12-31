الخارجية الروسية تحذر من مظاهرات وإضرابات في عدة دول

وزارة الخارجية الروسية، تحذر مواطنيها الراغبين في السفر إلى الخارج من المظاهرات

حذرت وزارة الخارجية، المواطنين الروس الراغبين في السفر إلى الخارج، من أن عدة دول ستشهد في آن واحد، قبيل حلول العام الجديد، أي في 31 ديسمبر، تنظيم مظاهرات وإضرابات جماهيرية.

وقال مركز متابعة الأزمات في الخارجية الروسية، إن عاصمة ماليزيا، مدينة كوالالمبور، ستشهد في الساعة العاشرة من مساء 31 ديسمبر( بالتوقيت المحلي) مظاهرة بالقرب من مركز التسوق Sogo ، وسيترافق ذلك باتخاذ تدابير أمنية متزايدة.

وقد تتوقف حركة القطارات في بريطانيا، بسبب إضراب موظفي شركة South Western Railway وهو ما قد يزيد العبء على وسائل النقل البديلة.

وستشهد العاصمة الفرنسية، باريس، يوم 31 ديسمبر فعاليات احتجاجية تنظمها "السترات الصفراء" وسترافق ذلك بإجراءات أمنية قوية.

وفي البرازيل، سيتم في 1 يناير اتخاذ تدابير أمنية قوية، خلال الاحتفال بتنصيب الرئيس الجديد للبلاد.