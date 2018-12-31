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الخارجية الروسية تحذر من مظاهرات وإضرابات في عدة دول

الخارجية الروسية تحذر من مظاهرات وإضرابات في عدة دول
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