الخارجية الروسية: منطقة انفجار خطوط "التيار الشمالي" تقع تحت سيطرة المخابرات الأمريكية

قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، إن المنطقة التجارية والاقتصادية للدنمارك والسويد، التي حدث فيها انفجار خط غاز "التيار الشمالي"، مسيطر عليها بالكامل من قبل أجهزة المخابرات الأمريكية.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، خلال برنامج "سلوفيوف لايف": "والآن حول مكان حدوث ذلك [حادثة خطوط التيار الشمالي] إنها المنطقة التجارية والاقتصادية للدنمارك والسويد. هذه هي الدول التي تتمحور حول الناتو والممتلئة بالأسلحة الأمريكية، هذه هي البلدان التي تسيطر عليها بالكامل أجهزة المخابرات الأمريكية. إنهم بالتأكيد تحت سيطرة أجهزة المخابرات الأمريكية، التي تتحكم بشكل كامل في الوضع هناك".

كما وصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية محاولات السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير لتوضيح معنى كلمات الرئيس الأمريكي جو بايدن حول إنهاء مشروع "نورد ستريم 2" بأنها "مثيرة للشفقة".

وأشارت زاخاروفا إلى أن كلام وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين بأن الهجمات على خطوط أنابيب الغاز نورد ستريم ونورد ستريم 2 ليست مفيدة لأي شخص هي كذبة.

تهديدات بايدن

وكانت زاخاروفا، قد طالبت في منشور لها بقناتها الرسمية على تطبيق "تليغرام"، الرئيس جو بايدن، بالإجابة على سؤال ما إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية قد نفذت تهديدها بـ "التخلص من (السيل الشمالي-2).

وقالت زاخاورفا: "الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ملزم بالإجابة على سؤال ما إذا كانت واشنطن متورطة في الأحداث الأخيرة بخط الأنابيب، وما إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية بالفعل قد أوفت بتهديدها في 25 و26 سبتمبر الجاري".

كما كان الكرملين قد أشار إلى نشوة البولنديين وشكرهم الولايات المتحدة بعد حادث التسريب في خط أنابيب "السيل الشمالي"، وتذكر دعوة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، للتخلص من "السيل الشمالي-2".

وقال المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف: "نحن لا نعرف ماذا كان يعني الرئيس الأمريكي آنذاك، إلا أننا نرى رد الفعل الهستيري والمبتهج، الذي يقترب من حد الجنون من جانب البولنديين، الذين يشكرون الولايات المتحدة على ذلك". وتساءل: "فما الذي يعنيه هذا الامتنان. هذا أيضا لا نعرفه".

ثم أشار بيسكوف إلى الأرباح الهائلة التي تحصدها الشركات الأمريكية الموردة للغاز الطبيعي المسال، حيث قال: "إننا نرى أرباحا ضخمة من الموردين الأمريكيين للغاز المسال، ممن ضاعفوا إمداداتهم إلى القارة الأوروبية. وهم مهتمون للغاية بالحصول على هذه الأرباح الضخمة في المستقبل".

وكان الرئيس الأمريكي قد أجاب على سؤال إحدى الصحفيات بشأن "السيل الشمالي-2" في 23 فبراير الماضي، وقال: "إذا غزت روسيا فهذا يعني أن الحشود والدبابات ستعبر الحدود، لن يكون هناك "السيل الشمالي-2"، سوف نتخلص منه". There will be no longer Nord Stream 2 we will bring an end to it.

وحينما سألته الصحفية مرة أخرى، عما يمكن أن تفعله الولايات المتحدة الأمريكية إذا كان المشروع برعاية ألمانية روسية. فتابع الرئيس الأمريكي: "أعدك بأننا سنتمكن من فعل ذلك"I promise you we will be able to do it.